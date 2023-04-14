На Черниговщине прогнозируют самый большой паводок за последние 10 лет

В результате весеннего потепления в реках Украины значительно поднимается уровень воды. Больше всего от паводков страдают северные регионы нашего государства.

В частности, начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в области прогнозируют огромный паводок. Чиновник говорит, что в последний раз такие масштабы фиксировали еще в 2013 году.

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Будет ли эвакуация

Самая критическая ситуация по реке Днепр. И если вода будет дальше подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживает более 4000 человек,

– подчеркнул Чаус.

Он добавил, что по состоянию на 14 апреля подтоплены уже семь населенных пунктов, расположенных по руслу Днепра. Кроме того, он отметил, что власти и соответствующие службы проводят все необходимые меры для того, чтобы люди получили помощь.

"Если эвакуация потребуется, то мы ее сделаем", – подчеркнул глава ОВА.

На Черниговщине ожидают масштабный паводок / Фото ГСЧС Черниговщины

Днепр затапливает столицу