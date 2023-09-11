Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом стало известно со сводки Черниговской ОВА, информирует 24 Канал.
Важно Атаки по Днепропетровщине: вспыхнул пожар, ПВО уничтожила 11 "Шахедов"
Враг атаковал Черниговщину
Так, ночью российский "Шахед" попал в двухэтажный жилой дом. Это произошло в селе Чайкино (Новгород-Северский городской совет).
В результате атаки в доме произошел пожар.
Предварительно – без жертв. Данные уточняются,
– отметили в ОВА.
оккупанты снова атаковали Украину ракетами и дронами: что известно
- Заметим, что ночью 11 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – Россия). Зафиксированы пуски 12 "Шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
- В результате боевой работы было уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.
- Кроме того, враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь. Информация уточняется.
- В Днепропетровской ОВА сообщили , что ночью и утром враг атаковал Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией. Силами противовоздушной обороны ПВК "Восход" сбиты над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".
- В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.
- В Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.
- Также от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам. Повреждено частное предприятие. Избиты 2 дома и газопровод.
- В ОВА добавили, что предварительно повсюду обошлось без погибших и пострадавших.