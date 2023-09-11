Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом стало известно со сводки Черниговской ОВА, информирует 24 Канал.

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Враг атаковал Черниговщину

Так, ночью российский "Шахед" попал в двухэтажный жилой дом. Это произошло в селе Чайкино (Новгород-Северский городской совет).

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В результате атаки в доме произошел пожар.

Предварительно – без жертв. Данные уточняются,

– отметили в ОВА.

Обратите внимание! Всего в Черниговской области за сутки зафиксировали 8 обстрелов и 48 взрывов. Враг из артиллерии, минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы.

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