Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Про це стало відомо зі зведення Чернігівської ОВА, інформує 24 Канал.

Важливо Атаки по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, ППО знищила 11 "Шахедів"

Ворог атакував Чернігівщину

Так, уночі російський "Шахед" влучив у двоповерховий житловий будинок. Це сталося у селі Чайкине (Новгород-Сіверська міська рада).

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Унаслідок атаки в будинку сталася пожежа.

Попередньо – без жертв. Дані уточнюються,

– зазначили в ОВА.

Зверніть увагу! Всього на Чернігівщині за добу зафіксували 8 обстрілів та 48 вибухів. Ворог з артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони.

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