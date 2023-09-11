"Шахеди" були спрямовані в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Деталі нічної ворожої атаки

За словами Ігната, вночі ворог спрямував дрони у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Попередньо, з Єйська.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 "Шахедів" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині. Він випустив із літаків Су-34 та Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59.

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За попередніми даними, було запущено 9 БПЛА, але потім цифра виросла. Наразі відомо, що знищено близько 12 дронів. Однак кількість може бути більша, десь 13 – 14 збитих "Шахедів",

– розповів речник Повітряних сил.

Крім того, ворог атакував ракетами з тактичної авіації та Х-59. Ігнат зазначив, що більшість з них не досягла своїх цілей. Остаточні результати будуть згодом.

Також відомо про ще один збитий БПЛА невстановленого типу.

До речі, у Сумській ОВА повідомляли, що вночі сили ППО збили ворожий БпЛА типу ''Шахед''. А у Миколаївській ОВА зазначили, що вдень 10 вересня в області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено розвідувальний БПЛА невстановленого типу.

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