"Шахеди" були спрямовані в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Деталі нічної ворожої атаки
За словами Ігната, вночі ворог спрямував дрони у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Попередньо, з Єйська.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 "Шахедів" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.
Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині. Він випустив із літаків Су-34 та Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59.
За попередніми даними, було запущено 9 БПЛА, але потім цифра виросла. Наразі відомо, що знищено близько 12 дронів. Однак кількість може бути більша, десь 13 – 14 збитих "Шахедів",
– розповів речник Повітряних сил.
Крім того, ворог атакував ракетами з тактичної авіації та Х-59. Ігнат зазначив, що більшість з них не досягла своїх цілей. Остаточні результати будуть згодом.
Також відомо про ще один збитий БПЛА невстановленого типу.
До речі, у Сумській ОВА повідомляли, що вночі сили ППО збили ворожий БпЛА типу ''Шахед''. А у Миколаївській ОВА зазначили, що вдень 10 вересня в області силами та засобами протиповітряної оборони було знищено розвідувальний БПЛА невстановленого типу.
Попередня масована атака окупантів
- Уночі 10 вересня противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з північного напрямку (Курськ – Росія).
- Було зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини.
- Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131".
- Окрім цього, внаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. 1 людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми.
- Також зросла кількість пошкоджених обʼєктів. Так, в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках. Вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно вибиті вікна і двері.