Глава МВД заверил, что все виновные в нападении на военного будут наказаны. Об этом Клименко сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Военный находится в нормальном состоянии

Игорь Клименко рассказал, что полиция открыла два уголовных производства относительно инцидента, в котором пострадал Дмитрий Павлов.

Во-первых, не важно что это за люди. У нас каждый гражданин должен отвечать перед законом. Вчера было открыто два уголовных производства – нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы,

– сказал глава МВД.

Он добавил, что все причастные к совершению нападения должны понести соответствующее и заслуженное наказание.

Клименко заверил, что сейчас доброволец "Сын" находится в нормальном состоянии.

Напомним, что в сети предположили, что к инциденту может быть причастна охрана депутата Николая Тищенко, с которым у Павлова был спор. На одном из опубликованных видео даже видно мужчину, который внешне похож на скандального нардепа, а на другом – женский голос говорит, что в Днепр прибыл Тищенко. К тому же народный избранник сам в фейсбуке сам это подтвердил.