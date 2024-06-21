Глава МВС запевнив, що всі винні у нападі на військового будуть покарані. Про це Клименко сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Військовий перебуває у нормальному стані

Ігор Клименко розповів, що поліція відкрила два кримінальних провадження стосовно інциденту, у якому постраждав Дмитро Павлов.

По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження – нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі,

– сказав глава МВС.

Він додав, що всі причетні до скоєння нападу мають понести відповідне і заслужене покарання.

Клименко запевнив, що наразі доброволець "Син" перебуває у нормальному стані.

Нагадаємо, що у мережі припустили, що до інциденту може бути причетна охорона депутата Миколи Тищенка, із яким у Павлова була суперечка. На одному з опублікованих відео навіть видно чоловіка, який ззовні схожий на скандального нардепа, а на іншому – жіночий голос каже, що у Дніпро прибув Тищенко. До того ж народний обранець сам у фейсбуці сам це підтвердив.