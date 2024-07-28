Утром 28 июля взрывы раздавались в Харькове. Оккупанты нанесли два ракетных удара.

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Что известно о взрывах возле Днепра сегодня

Скоростная цель на Днепр!

– написали в Воздушных силах в 22:48.

До этого в Днепропетровской и Запорожской областях предупредили о ракетной опасности. Через несколько минут к красным областям присоединилась и Полтавская.

Мониторинговые каналы сообщили, что сначала крылатая ракета летела на Днепр, но свернула на Павлоград. Возможно, это была авиационная ракета Х-59.

Взрыв прогремел в пределах Павлоградского района, однако ракета больше не фиксируется.

Позже глава местной ОВА Сергей Лысак сообщил, что ракету сбила ПВО.

"Работа защитников неба прошла успешно. ВвК "Восток" уничтожили над областью вражескую ракету. Спасибо за защиту!" – написал он.

Довольно быстро прозвучал отбой ракетной опасности для Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей – в 23:06. Впрочем, тревога до сих пор есть в Харьковской и Донецкой областях.

Чем оккупанты били по Харькову

Россияне атаковали город противокорабельными ракетами Х-35У. Впрочем, о повреждениях не сообщают.

С начала суток россияне нанесли два авиаудара с использованием шести УАБов. Атака происходила со стороны российских городов Белгород и Шебекино. Оккупанты целились в район Волчанска.

По состоянию на 16:00 на Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска.