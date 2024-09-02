В ночь на 2 сентября на Днепропетровщине прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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В Кривом Роге – громко

На этот раз целью россиян мог стать Кривой Рог. пока неизвестно, было ли там попадание. Местные власти не комментировали взрывы, которые прозвучали в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что Россия запустила по Украине ударные беспилотные аппараты типа "Шахед". Воздушные силы писали о движении дронов в направлении днепропетровской области.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.