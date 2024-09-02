Вночі проти 2 вересня на Дніпропетровщині прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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У Кривому Розі – гучно

Цього разу ціллю росіян міг стати Кривий Ріг. наразі невідомо, чи було там влучання. Місцева влада не коментувала вибухи, які пролунали у Дніпропетровській області.

Раніше стало відомо, що Росія запустила по Україні ударні безпілотні апарати типу "Шахед". Повітряні сили писали про рух дронів у напрямку дніпропетровської області.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.