Глава государства сегодня посетил Николаевскую и Херсонскую области, сообщает 24 Канал. По его словам, было много задач.

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Президент посетил Николаевщину

Глава государства рассказал, что провел совещание с военными:

главкомом Валерием Залужным,

руководителем Генштаба Сергеем Шапталой,

командующим ОСУВ "Одесса" Андреем Гнатовым и командующим морской пехотой Юрием Содолем,

руководителем Госпогранслужбы генералом Сергеем Дейнекой.

Особый формат, узкий круг. Относительно ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также в Донецкой области – прежде всего, Авдеевка. Я благодарю всех наших ребят, которые мощно держат оборону и изо дня в день уничтожают оккупанта. На днях российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине,

– заметил Зеленский.

Также он провел совещание в Николаеве с руководителями области, города, военными, правоохранителями по поводу защиты региона, инфраструктуры, портов, коридоров в Черном море.

"Проанализировали и социальные вопросы, которые важны для Николаева и городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды, предоставляемой городу, социальная поддержка людей, экономическая работа. Все то, что действительно требует внимания на всех уровнях власти", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что особенно благодарен Дании за действенную поддержку Николаева, за искреннюю помощь городу – именно так, как договаривались с премьер-министром Фредериксен.

"Посетил наших воинов в госпитале Николаева, которые проходят лечение после боевых ранений. Поблагодарил их за силу и поблагодарил врачей – за преданность своему делу", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский провел переговоры с Шольцем

Президент рассказал, что также заслушал важный доклад областного руководителя СБУ относительно защиты Николаева и области от диверсионной активности России и коллаборантов.

"Благодарен за вашу работу, ребята! Отдельное внимание – защите неба от российских бомб и ракет. Работаем, чтобы усилить ПВО. Я благодарю всех в мире, кто помогает", – заявил глава государства.

Также он говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем, в частности, по поводу ПВО.

Вместе работаем, чтобы "Петриоты" в руках украинских воинов могли делать больше уже этой зимой. Пригласил Германию принять участие во встрече советников по Формуле мира, которую готовим в конце октября. Обсудили с канцлером и ситуацию на Ближнем Востоке. Я благодарю Олафа, что наши договоренности четко выполняются,

– подчеркнул украинский лидер.

Кроме этого, он вспомнил очень весомую, даже историческую речь президента США Джозефа Байдена.

"Вчера мы с ним говорили – хороший разговор. Теперь есть его обращение – сильное, своевременное, действительно придающее уверенности. Спасибо за неизменность поддержки Украины. Демократический мир понимает, насколько важна устойчивость Украины для свободы всех свободных народов. И не только в ней. В Европе. Можем преодолеть все угрозы", – заметил Зеленский.

По его словам, вдохновляет и речь президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен. Президент благодарен ей за четкий призыв ускорить путь Украины к победе.

"И ко всем в Европе, в свободном мире – быть едиными максимально столько, сколько нужно для победы над террористами, стремящимися уничтожить наши государства, нашу жизнь. Европа должна победить, а не те, кто пытается превратить нашу жизнь в руины", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня – 20 лет разведке пограничной службы Украины.

"Героические воины. Имел честь сегодня поздравить их, отметить государственными наградами", – отметил президент.

Также он провел отдельное совещание с пограничниками по тем задачам, которые они эффективно выполняют.

"И я горд тем, что пограничная служба Украины, ее подразделения становятся только сильнее. Слава всем вам, воины! Слава нашему крепкому народу! Спасибо вам, Херсон, Николаев, за сегодняшний день. Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.