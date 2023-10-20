Глава держави сьогодні відвідав Миколаївщину та Херсонщину, повідомляє 24 Канал. За його словами, було багато завдань.

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Президент відвідав Миколаївщину

Глава держави розповів, що провів нараду з військовими:

головкомом Валерієм Залужним,

керівником Генштабу Сергієм Шапталою,

командувачем ОСУВ "Одеса" Андрієм Гнатовим та командувачем морської піхоти Юрієм Содолем,

керівником Держприкордонної служби генералом Сергієм Дейнекою.

Особливий формат, вузьке коло. Щодо ситуації в Херсоні та області, загалом на півдні, а також на Донеччині – передусім, Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону й день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також Куп'янський напрямок на Харківщині,

– зауважив Зеленський.

Також він провів нараду в Миколаєві з керівниками області, міста, військовими, правоохоронцями щодо захисту регіону, інфраструктури, портів, коридорів у Чорному морі.

"Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади", – зазначив український лідер.

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