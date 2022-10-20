На сайте Södra Dalarnes Tidning сообщается, что еще две камеры были украдены в Хедеморе. Эти кражи уже расследует местная полиция. Удивительно, но выяснилось, что именно такие камеры россияне используют в самодельных беспилотниках Орлан-10 для ведения войны в Украине.

Интересно ВСУ на юге активно сбивали вражеские дроны, а также попали в ПВО оккупантов

Украли не менее 100 камер

Как сообщили в Управлении транспорта Швеции, за последние месяцы на автотрассах страны украли около ста камер. Лишь 27 августа на окружной дороге между Тирпом и Харгсхамном пропали 11 камер контроля скорости, а 30 августа в районе Стокгольма – еще около 50.

В большинстве случаев приборы контроля скорости, в которых размещены камера, радар, вспышка и процессор, были разбиты. В найденной разбитой технике обычно не хватало только измерительной кассеты. Там же находится камера Canon.

Когда мы нашли всю коробку, забрали только фотоаппарат,

– рассказала национальный координатор при Шведском транспортном управлении Ева Лундберг.

Замена каждого такого устройства контроля скорости стоит около 250 тысяч шведских крон. Ева Лундберг подчеркнула, что кража даже ста камер наносит большой ущерб Управлению транспорта Швеции.

Дроны россиян

В издании Aftonbladet заявили, что в конструкции камер контроля скорости использовали зеркальные цифровые камеры Canon. Об этом стало известно, когда один из таких беспилотников разбился в Украине. Именно в нем обнаружили камеру, прикрепленную липучкой к небольшой стальной пластине.

Более того, шведская полиция заявила, что ей известно о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками собственного производства.

Но у нас нет возможности вдаваться в детали или говорить о нашей разведывательной работе,

– подчеркнул пресс-секретарь Службы госбезопасности Швеции Фредрик Хультгрен-Фриберг.

Однако подчеркнем, что, несмотря на относительно простую и любительскую конструкцию, эти дроны не являются недейственными. Их неоднократно уже замечали на территории Украины, где они:

принимали участие в многочисленных обстрелах украинских военных,

проводили разведку и локализацию позиций украинской обороны, чем помогали работать вражеской артиллерии.

Обзор российского беспилотника "Орлан-10": видео

Какие еще дроны использует Россия

В последнее время страна-террорист активно запускает по украинским городам дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136. Это не высокотехнологичное оружие, однако оно доставляет много хлопот украинским защитникам. Что о них известно – читайте по ссылке.

Эти дроны россия использует активно, однако и армия, по словам Кирилла Буданова, сбивает большинство беспилотников. В том числе и потому, что из-за шума их легко заметить. Военный эксперт Сергей Грабский считает, что в России уже заканчиваются эти дроны, однако она из-за примитивности этих беспилотников и сама может обеспечить их производство.

Также Россия недавно могла получить и другие иранские беспилотники – Arash-2. В отличие от предыдущих, они пока не применялись в боевых условиях и не исследованы украинскими военными. Однако отметим, что информация о закупке таких дронов может оказаться обычной ИПСО.

Достойно внимания – за ночь на Николаевщине уничтожили 14 российских дронов-камикадзе: смотрите видео