На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, – СМИ
На Драгобрате погибла туристка,иупав с подъемника. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.
Она потеряла равновесие и скатилась вниз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".
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Что известно об инциденте на Драгобрате
На горнолыжном курорте Драгобрат произошла трагедия – погибла туристка. Об инциденте сообщили свидетели в социальных сетях.
По предварительным данным, девушка каталась на лыжах и не смогла удержаться на бугельном подъемнике. Потеряв равновесие, она упала вниз и получила смертельные травмы из-за столкновения с острым элементом защитного забора.
Комментарии очевидцев / Фото из соцсетей
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Все детали трагедии выясняются, официальной информации пока нет.
Обновлено: В полиции подтвердили инцидент, девушка действительно погибла.
Напомним, 11 января в отеле на курорте Драгобрат произошел пожар, вероятно, из-за взрыва газового баллона. Для ликвидации огня были направлены спасатели из городов Рахов и Хуст, а также из села Ясини. Из-за пожара 20 отдыхающих эвакуировали.