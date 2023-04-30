На F-16 уже готовы учиться воевать несколько десятков пилотов, – Воздушные силы

Официальный Киев уже давно заявляет о намерениях получить западную авиацию и ведет соответствующие переговоры с партнерами. В Воздушных силах уже есть десятки пилотов, готовых осваивать истребители F-16.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Сейчас десятки желающих, но в перспективе Украина предлагает перевести на западные платформы всех своих специалистов.

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Кто будет осваивать западные самолеты

Юрий Игнат отметил, что командующий Воздушными силами уже определил пилотов, которые первыми будут осваивать западные самолеты F-16. Это молодые пилоты с хорошим уровнем знания английского языка, имеющие боевой опыт. Однако для начала подготовки нужно политическое решение.

Определены командующим Воздушными силами пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты. Они готовы хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, военные инженеры. Несколько десятков пилотов готовы уже воевать,

– подчеркнул Игнат.

Почему F-16 так нужны Украине

Представитель Воздушных сил пояснил, что Украине необходима западная боевая авиация, поскольку системы ПВО, которые мы получаем от партнеров, не могут защитить всю территорию страны.

Кроме того, системы ПВО Patriot и Samp-T, уже развернутые в Украине, могут работать по баллистическим целям лишь на расстоянии до 40 километров. Поэтому эта авиация нам нужна в первую очередь как защита нашего неба.

Всю территорию страны, даже от аэробаллистических целей, эти комплексы не могут защитить. Поэтому все говорят каждый день о самолете F-16, который нам очень нужен, чтобы оградить наше небо от российского терроризма, а уже потом помочь нашим войскам в наступательных действиях для освобождения территорий,

– подчеркнул Игнат.

Несколько стран уже готовы учить украинских пилотов

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о прогрессе в переговорах с партнерами по F-16. По его словам, несколько стран уже готовы приступить к обучению украинских военных. О каких именно странах идет речь, дипломат не уточнил.

Кулеба подчеркнул, что американские истребители идеально подходят Украине, однако Киев не упускает из виду и другие варианты.