На фоне угрозы России Боррель заявил, что Европа в опасности и нуждается в современных вооруженных силах

Не так многие европейские политики ожидали войны, которую начнет Россия. И оказалось, что европейские страны не слишком готовы к боевым действиям из-за недофинансирования армии.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости более тесного сотрудничества стран в оборонной сфере.

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Российское вторжение в Украину стало тревожным сигналом безопасности и обороны ЕС. В общем сообщении о недостатках в оборонных инвестициях четко объясняется, что из-за недостаточного инвестирования оборонные возможности, которые у нас есть, не соответствуют тем, которые нам нужны для угроз, с которыми мы сталкиваемся,

– говорится в заявлении Борреля.

Политик отмечает, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность, фактически призвав создать общую армию.

"Нам нужны современные и оперативно совместимые европейские вооруженные силы, имеющие целью более высокий спектр, а также стремиться наращивать возможности и силы", – заявил Боррель.

В качестве примера он приводит тот факт, что у европейских стран иссякают запасы вооружения из-за того, что она передает его Украине, которая защищается от российской агрессии. Поэтому это является одним из наиболее очевидных недостатков стран ЕС, что было вызвано сокращением бюджета и недостаточным инвестированием в армию.

"Данные показывают молчаливый процесс недоинвестирования в европейские армии и сокращение бюджета, вызванное политикой жесткой экономии. Я не говорю здесь об актуальности этих сокращений и политических решений, которые за ними стояли. Однако, это хорошо знать, чтобы оценить будущую политику расходов", - отмечает он. политик.

По его словам, сейчас перед Европейским Союзом стоит задача лучше координировать процесс увеличения расходов во избежание дублирования и значительного разрыва в финансировании.

Недофинансирование европейских армий

Боррель также приводит данные о пробелах финансирования обороны ЕС. Речь идет об общем военном потенциале, общих инвестициях в оборону, исследованиях и разработках и сравнении с военными разработками других стран. Например, с 1999 по 2021 год совокупные расходы ЕС на оборону выросли всего на 20%. За это же время в США они выросли на 66%, в России – на 292%, а в Китае – на 592%. В то же время, Боррель делает поправку на то, что нужно учитывать начальный уровень военного потенциала. Но в целом эти цифры демонстрируют определенные тенденции, произошедшие за последние два десятилетия.

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Еще одни важные цифры – если бы все страны-члены ЕС с 2006 по 2020 год тратили 2% своего ВВП на оборону, а 20% из них на инвестиции, это привело бы к дополнительным 1,1 триллиона евро на оборону, из которых около 270 миллиардов евро в инвестиции.

Устранение недостатков

Боррель заявил, что Европейский Союз вынужден устранить эти недостатки.

"За последние недели многие страны-члены объявили об увеличении своих расходов на оборону. Это очень положительно. Однако, как я уже говорил ранее, очень важно, чтобы они не только тратили больше, но и лучше вместе, чтобы предотвратить дальнейшую фрагментацию", – заявил Боррель.

По его словам, увеличение расходов на оборону каждой страной может и не иметь требуемого эффекта, если это не делать совместно в рамках ЕС.

"Если каждое государство-член увеличит свои расходы на оборону, инвестируя самостоятельно без европейской координации, результатом, скорее всего, будет пустая трата денег с риском увеличения существующих лазейок и ненужных дублирований", – убежден политик.

Три направления для ЕС

Следовательно, он определил три основных направления действий для государств-членов ЕС:

Работа над боеготовностью сил, в том числе с пополнением запасов.

В течение следующих пяти лет увеличить свои оборонные возможности, особенно в тех сферах, где возникли пробелы. В их числе модернизация противовоздушной обороны, возможности кибербезопасности и космической отрасли.

В течение более длительного периода начать совместную работу по разработке основных боевых танков, оборонных систем A2/AD и систем оповещения об обстановке в космосе.