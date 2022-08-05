Полковник погиб, когда оказывал помощь своим подчиненным

В пресс-службе Группировки Объединенных сил рассказали, что полковник Олег Дегтярев погиб в бою. Полковник был командиром боевой воинской части, защищающей Украину на Востоке.

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Олег Дегтярев погиб при оказании помощи своим подчиненным на самом опасном участке удара противника.



Погиб полковник Олег Дегтярев / Фото Группировка Объединенных сил

Как рассказали в Группировке Объединенных сил, Олег Дегтярев за время военной службы прошел все звания от лейтенанта до полковника.

Личный состав, находившийся под командованием полковника Дегтярева, всегда отмечал его большое, искреннее сердце и олицетворял его фигуру в первую очередь с человечностью. К каждому военнослужащему Валериевич, так его между собой называли офицеры, имел свой индивидуальный подход. В любых обстоятельствах выслушает. Посоветует. Поможет. Его слушали. Следовали за советом,

– говорится в сообщении.

В Группировке Объединенных сил добавили, что Олег Дегтярев посвятил жизнь подготовке и обучению профессиональных военных, "обязательно отмстящих за его смерть!"

Погибшие герои Украины

Во время защиты украинского неба погиб украинский военный летчик Александр Кукурба. 28-летнего майора не стало 26 июля. Александр Кукурба был начальником разведки штаба 299 бригады тактической авиации Вооруженных Сил Украины.

К сожалению, в боях за Украину отдал свою жизнь командир 28-й бригады Виталий Гуляев. Украинский военный погиб 23 июля в Николаевской области.

В июле 72 бригада Черных Запорожцев потеряла одного из лучших – Юрия Тарана. Молодой офицер, командир, Герой и мотивированный боец отдал свою жизнь за Украину.

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