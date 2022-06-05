На фронте тяжело ранили Маси Найема: его срочно везут в Днепр на операцию

На фронте 5 июня тяжело ранили в голову Маси Найема. Его везут в госпиталь Днепра.

Информацию также подтвердил в соцсети Олег Сенцов. Детали пока не раскрывают.

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Маси Найем – тяжелораненый, везут в больницу. Держись, Друг, мы молимся за тебя,

– заявил Сенцов.

Сергей Стерненко отметил: он знает, что Найем позже обязательно прочтет его пост. Поэтому призвал друга выздороваливать скорее, потому что вместе им еще нужно сходить на концерт Balthazar, а также съездить на заседание по самозащите.

Найем вернулся в ряды ВСУ в апреле

О возвращении в ряды ВСУ Найем сообщил в соцсети 17 апреля. Тогда он отметил, что наконец-то обрел покой. Найем добавил, что взял с собой на фронт еще непрочитанную книгу и мысли о светлом будущем.

Впоследствии он признался, что ему очень хорошо там, где он служит. С теми, кто впервые на войне он делился рядом наблюдений и советов. А еще – рассказывал, что с ним все хорошо: "обстрелы бывают, но все мимо".

Маси Найем – украинский защитник и адвокат

Маси Найем – украинский адвокат и общественный деятель, основатель юридической компании Миллер. Брат – Мустафы Найема – украинского политика, экс-нардепа и блогера.

Защищал интересы "Телебачення Торонто". Был адвокатом Уляны Супрун, Дениса Бигуса, свидетелей-друзей Екатерины Гандзюк, а также одним из защитников Сергея Стерненко. Оказывал правовую помощь ветеранам войны России с Украиной.

В 2015-2016 годах защищал Украину в рядах ВСУ. Был в одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоне. О своей жизни на фронте рассказывал в соцсетях. Был мобилизован в октябре 2016 года. С Донбасса вернулся с собакой по кличке Бармалей. Четвероногого друга Найем называл "авдеевским борзым".

Награжден медалью "За служение Исламу и Украине".

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