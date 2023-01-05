Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, соответствующая система управления войсками значительно оптимизирует процессы передачи и обработки данных. ВСУ.

Интересно ВСУ сделали почти из 110 тысяч россиян "хороших россиян".

Как работает система

Александр Мусиенко пояснил, что сеть защищена. Работает она так: в нее вводятся данные о месте дислокации сил противника и их численности. Затем эту информацию в виде доклада получает руководство, которое его обрабатывает.

"Определяется, что есть ближайшее из средств поражения в населенный пункт Х, чтобы поразить эти цели противника и уничтожить", – рассказал он.

По его словам, первым преимуществом системы является возможность определения, какое оружие нужно применить эффективно, сколько его нужно и какой промежуток времени это будет занимать.

"Например, есть артиллерия, можно ею, есть недостающие дроны-камикадзе, значит нужно ждать артиллерию, есть авиация, значит будет авиация", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко рассказал о системе управления ВСУ: смотрите видео

Он добавил, что такая оперативная передача данных значительно экономит время – кое-где говорится о нескольких днях.

Использование сети оптимизирует процессы в ВСУ

Благодаря использованию системы украинскими военными уменьшается цепочка передачи информации от командования к артиллерии, а затем к отдельным родам войск.

Кроме этого, Мусиенко отметил, что важную роль играет и координация работы артиллерии и БпЛА. Когда в небо поднимаются разведывательные дроны, артиллеристы через пульты управления их видят. В настоящее время БпЛА "засекает" цель, передает координаты, после чего ВСУ "отрабатывают" по оккупантам.

Перспективы изготовления собственных систем

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, в Украине уже есть система управления огнем артиллерии, которая проходит испытания.

Также добавил, что в перспективе остается дальнейшее развитие отечественных систем.

"Я думаю, мы в этом плане сделаем достаточно серьезные разработки", – объяснил Мусиенко.

Он отметил, что Украина даже сможет экспортировать соответствующие системы, таким образом, поддерживая экономику.

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