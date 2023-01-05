Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, відповідна система управління військами значно оптимізує процеси передачі та опрацювання даних ЗСУ.

Цікаво ЗСУ зробили майже із 110 тисяч росіян "хороших росіян".

Як працює система

Олександр Мусієнко пояснив, що мережа є захищеною. Працює вона у такий спосіб: у неї вводяться дані про місце дислокації сил противника та їхню чисельність. Потім цю інформацію у вигляді доповіді отримує керівництво, яке її обробляє.

"Визначається, що є найближче із засобів ураження до населеного пункту Х, щоб вразити ці цілі противника і знищити", – розповів він.

За його словами, першою перевагою системи є можливість визначення, яку зброю потрібно застосувати найефективніше, скільки її потрібно і який проміжок часу це займатиме.

"Наприклад, є артилерія, можна нею, є дрони-камікадзе, яких не вистачає, значить потрібно чекати на артилерію, є авіація, значить буде авіація", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко розповів про систему управління ЗСУ: дивіться відео

Він додав, що така оперативна передача даних значно економить час – подекуди мовиться про декілька днів.

Використання мережі оптимізує процеси в ЗСУ

Завдяки використанню системи українськими військовими зменшується ланцюжок передачі інформації від командування до артилерії, а потім до окремих родів військ.

Окрім цього, Мусієнко зауважив, що важливої ролі має і координація роботи артилерії та БпЛА. Коли в небо підіймаються розвідувальні дрони, то артилеристи через пульти керування їх бачать. У цей час БпЛА "засікає" ціль, передає координати, після чого ЗСУ "відпрацьовують" по окупантах.

Перспективи виготовлення власних систем

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, наразі в Україні вже є система керування вогнем артилерії, яка проходить випробування.

Також додав, що в перспективі залишається і подальший розвиток вітчизняних систем.

"Я думаю, ми в цьому плані зробимо досить серйозні розробки", – пояснив Мусієнко.

Він зауважив, що Україна навіть зможе експортувати відповідні системи, у такий спосіб підтримуючи економіку.

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