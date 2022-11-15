Миллионы инвазивных огненных муравьев терроризируют жителей Гавайев

На Гавайях обнаружили один из самых инвазивных видов муравьев в мире. Поэтому официальные представители острова Кауаи на Гавайях призывают людей проверить их собственность.

В этом году впервые миллионы маленьких огненных муравьев обнаружили в парке штата Вайлуа-Ривер, расположенном на востоке Кауаи, четвертого по величине острова Гавайев. Эта колония – самая большая с тех пор, как этот инвазивный вид впервые обнаружили на острове в 1999 году.

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Зона поражения и угроза распространения

Поэтому Комитет инвазивных видов провел большую информационную кампанию в СМИ, чтобы предупредить местных жителей об опасности и сообщить о бесплатных наборах для тестирования на дому, которые помогут им выявить наличие инвазивных видов.

После обнаружения муравьев в частных домах или на склоне скалы власти проводят обследование, чтобы определить масштаб заражения. После этого насекомых заманивают ядовитой пищей, чтобы они вернулись в свою колонию.

В СМИ сообщили, что в настоящее время эти насекомые заняли от 13 до 35 акров частной территории. Однако опасность еще и в том, что если они доберутся до реки Вайлуа, то смогут легко пліть вниз по течению и создавать многочисленные колонии в других местах. Произошло ли это уже – пока неизвестно. Однако чиновники надеются, что они успели вовремя заметить зону поражения, чтобы остановить распространение насекомых на весь Кауай.

В целом распространение маленьких огненных муравьев не ново для Гавайев. По словам Хизер Форестер из Hawaii Ant Lab, каждый остров имеет "разную степень заражения". Однако она отметила, что заражение Большого острова "наихудшее".

Чем опасны муравьи

Эти насекомые могут представлять опасность для здоровья домашних животных и жизненно важной сельскохозяйственной отрасли штата. Также они представляют серьезную угрозу для жителей и туристов Гавайев.

Они изменяют образ жизни наших жителей здесь на Гавайях. Они могут падать на людей и жалить их. В сильно зараженных районах муравьи могут проникать в дома людей. У нас есть много сообщений о том, как они жалят людей, когда те спят в своих кроватях,

– сказала Форестер.

В WebMD сообщают, что укусы огненных муравьев могут вызвать красные и отечные поражения, а то и гнойники, которые могут не сходить неделями. Они пекут и чешутся. Облегчить дискомфорт после укуса могут:

холодные пакеты,

обезболивающие,

антигистаминные препараты.

Следует отметить, что большое количество укусов может спровоцировать токсическую или опасную для жизни серьезную аллергическую реакцию. Именно поэтому рекомендуют обращаться за неотложной помощью.