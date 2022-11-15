Цьогоріч вперше мільйони маленьких вогняних мурашок виявили у парку штату Вайлуа-Рівер, який розташований на сході Кауаї, четвертого за величиною острова Гаваїв. Ця колонія – найбільша від тоді, як цей інвазивний вид вперше виявили на острові в 1999 році.

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Зона ураження та загроза поширення

Через це Комітет інвазивних видів провів велику інформаційну кампанію у ЗМІ, щоб попередити місцевих мешканців про небезпеку та повідомити про безкоштовні набори для тестування вдома, які допоможуть їм виявити наявність інвазивних видів.

Після виявлення мурах у приватних будинках або на схилі скелі влада проводить обстеження, щоб визначити масштаб зараження. Після цього комах заманюють отруйною їжею, щоб вони повернулися до своєї колонії.

У ЗМІ повідомили, що наразі ці комахи заполонили від 13 до 35 акрів приватної території. Однак небезпека є й у тому, що якщо вони дістануться ріки Вайлуа, то зможуть легко спливати вниз по течії і створювати численні колонії в інших місцях. Чи трапилося це уже – поки що невідомо. Однак чиновники сподіваються, що вони встигли його вчасно помітити зону ураження, щоб зупинити поширення комах на весь Кауаї.

Загалом поширення маленьких вогняних мурах не є новим для Гаваїв. За словами Хізер Форестер з Hawaii Ant Lab, кожен острів має "різний ступінь зараження". Однак вона зазначила, що зараження Великого острова "найгірше".

Чим небезпечні мурахи

Ці комахи можуть становити небезпеку для здоров’я домашніх тварин і життєво важливої ​​сільськогосподарської галузі штату. Також вони становлять серйозну загрозу як для жителів та туристів Гаваїв.

Вони змінюють спосіб життя наших жителів тут, на Гаваях. Вони можуть падати на людей і жалити їх. У сильно заражених районах мурахи можуть проникати в будинки людей. У нас є багато повідомлень про те, як вони жалять людей, коли ті сплять у своїх ліжках,

– сказала Форестер.

У WebMD повідомляють, що укуси вогняних мурашок можуть викликати червоні та набряклі ураження, а то й гнійні ураження, які можуть не сходити тижнями. Вони печуть і сверблять. Полегшити дискомфорт після укусу можуть:

холодні пакети,

знеболюючі,

антигістамінні препарати.

Варто зазначити, що велика кількість укусів може спровокувати токсичну або серйозну небезпечну для життя алергічну реакцію. Саме тому рекомендують звертатися за невідкладною допомогою.