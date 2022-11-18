Минус 10 миллиардов налогов: на комбинатах одного из самых богатых олигархов Украины провели обыски
Источник:Офис генпрокурора
На двух горно-обогатительных комбинатах провели обыски. Их причиной стало вероятное уклонение от налогов почти на 10 миллиардов гривен.
Официально в Офисе генпрокурора сообщили, что комбинаты принадлежат одному из олигархов. По данным "ЕП", речь идет о Константине Жеваго.
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Какие причины обысков на комбинатах
Должностные лица одного из этих предприятий в 2018 – 2021 годах занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 миллиарда гривен, а другого – более чем на 2,7 миллиарда. Это привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 10 миллиардов гривен,
– объяснили в Офисе генпрокурора.
Именно поэтому под руководством Офиса Генерального прокурора:
- проводят расследование фактов уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 миллиардов гривен;
- в ходе расследования правоохранители провели обыски в административных и офисных зданиях этих предприятий;
- также вместе со специалистами по минералогии и химии провели осмотры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых горно-обогатительных комбинатов;
- также отобрали образцы руды и конечного продукта производства – железного концентрата для проведения комплексных экспертиз.
По данным следствия, горно-обогатительные комбинаты осуществляют первичную переработку полезных ископаемых. А их единственным конечным бенефициарным владельцем предприятий является один из самых богатых олигархов Украины.
Какие детали сообщили в БЭБ
- Бюро экономической безопасности Украины 18 ноября написало, что налоги не уплатили два горно-обогатительных комбината и еще десяток обществ, входящих в группу связанных субъектов хозяйствования.
- По данным БЭБ, их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, находящийся в Княжестве Монако.
- Стоит отметить, что 1 августа 2022 года "УП" сообщила, что в Монако живут братья Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.
- В списке был и вероятный владелец бизнеса, не плативший налоги – Константин Жеваго.
- В БЭБ уточнили, что провели обыски, чтобы собрать доказательную базу по делу.
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