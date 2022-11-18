Минус 10 миллиардов налогов: на комбинатах одного из самых богатых олигархов Украины провели обыски

На двух горно-обогатительных комбинатах провели обыски. Их причиной стало вероятное уклонение от налогов почти на 10 миллиардов гривен.

Официально в Офисе генпрокурора сообщили, что комбинаты принадлежат одному из олигархов. По данным "ЕП", речь идет о Константине Жеваго.

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Какие причины обысков на комбинатах

Должностные лица одного из этих предприятий в 2018 – 2021 годах занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 миллиарда гривен, а другого – более чем на 2,7 миллиарда. Это привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 10 миллиардов гривен,

– объяснили в Офисе генпрокурора.

Именно поэтому под руководством Офиса Генерального прокурора:

проводят расследование фактов уклонения должностными лицами двух предприятий от уплаты налогов на сумму почти 10 миллиардов гривен;

в ходе расследования правоохранители провели обыски в административных и офисных зданиях этих предприятий;

также вместе со специалистами по минералогии и химии провели осмотры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых горно-обогатительных комбинатов;

также отобрали образцы руды и конечного продукта производства – железного концентрата для проведения комплексных экспертиз.

Санкция этой статьи, по которой проводят расследование правоохранители, предусматривает штраф 15 – 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть речь идет о 255 – 425 тысячах гривен. Кроме того, лицу могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

По данным следствия, горно-обогатительные комбинаты осуществляют первичную переработку полезных ископаемых. А их единственным конечным бенефициарным владельцем предприятий является один из самых богатых олигархов Украины.

Какие детали сообщили в БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины 18 ноября написало, что налоги не уплатили два горно-обогатительных комбината и еще десяток обществ, входящих в группу связанных субъектов хозяйствования.

По данным БЭБ, их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых олигархов Украины, находящийся в Княжестве Монако.

Стоит отметить, что 1 августа 2022 года "УП" сообщила, что в Монако живут братья Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

В списке был и вероятный владелец бизнеса, не плативший налоги – Константин Жеваго.

В БЭБ уточнили, что провели обыски, чтобы собрать доказательную базу по делу.

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