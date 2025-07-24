На государственном судне в Дунайском регионе произошел взрыв: есть погибшие

В среду, 23 июля, поздно вечером на судне в устье "Быстрое" прогремел взрыв. В результате этого погибли трое работников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление Администрации морских портов Украины.

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Что известно о взрыве на судне?

Вечером 23 июля произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

В результате взрыва на судне погибли трое работников АМПУ. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются. О результатах будет сообщено дополнительно,

– заявили в администрации.

Известно, что судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11 членами экипажа. Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона в настоящее время осуществляется Сулинским каналом.

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" заверило, что обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и тем, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия.