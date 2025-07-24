Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційну заяву Адміністрації морських портів України.

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Що відомо про вибух на судні?

Ввечері 23 липня сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Унаслідок вибуху на судні загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково,

– заявили в адміністрації.

Відомо, що судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" запевнило, що забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події.