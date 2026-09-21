В буферной зоне между Южной Кореей и КНДР прогремел взрыв, есть раненые

В понедельник, 21 сентября, в буферной зоне между Южной Кореей и КНДР прогремел взрыв. В результате пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Об этом сообщает AP.

Что известно о взрыве

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что взрыв произошел во время операции вблизи военной демаркационной линии в западной части приграничной буферной зоны.

Справочно. Демилитаризованная зона длиной 248 километров и шириной 4 километра является одной из самых милитаризованных границ в мире.



По оценкам, на этой территории и вблизи нее заложено около 2 миллионов мин; граница также укреплена заборами с колючей проволокой и противотанковыми заграждениями, а с обеих сторон ее охраняют боевые подразделения.



Эта зона образовалась после Корейской войны 1950–1953 годов, которая завершилась подписанием соглашения о перемирии, а не мирного договора.

По сообщению министерства, причина взрыва пока не установлена.

Двух пострадавших офицеров эвакуировали с места происшествия вертолетом, а третьего сначала перевезли наземным транспортом, после чего также доставили по воздуху в госпиталь. В настоящее время они проходят лечение в военном госпитале недалеко от Сеула.

Южнокорейские чиновники не уточнили, мог ли взрыв быть вызван миной, установленной Северной Кореей.

Напомним, что в последние месяцы КНДР усилила минирование, установила противотанковые заграждения и другие укрепления на линии фронта на фоне резкого ухудшения отношений между обеими странами

Также Северная Корея усилила враждебную риторику и активизировала демонстрацию военной силы в течение сентября. В частности, в воскресенье, 20 сентября, были произведены пуски баллистических ракет малой дальности, проведены учения с боевыми стрельбами ракетных и артиллерийских подразделений, а еще ранее введен в эксплуатацию новый военный корабль.

На этом фоне в Южной Корее растет беспокойство по поводу усиления активности северокорейских солдат вблизи линии разграничения. Южнокорейские военные официально не подтвердили сообщения СМИ, но только в августе северокорейские солдаты, по некоторым данным, могли пересечь линию разграничения более 20 раз в ходе операций на передовой.