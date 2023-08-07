На границе Украины по состоянию на 21:00 воскресенья, 6 августа, в очередях на КПП стоят 324 автомобиля и 48 автобусов. Пограничники также рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Интересно Без живых очередей на границе: в Украине внедряются новые правила для автомобилей и автобусов

Что известно об очередях на западной границе Украины

Наибольшие очереди пограничники зафиксировали на границе с Польшей. В частности, в нескольких контрольно-пропускных пунктах до сих пор стоят легковые автомобили и автобусы.

Так, с Республикой Польша всего стоит 43 автобуса и 240 автомобилей:

"Ягодин" – 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 40 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 10 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 20 легковых автомобилей, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 60 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 110 легковых автомобилей, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 16 автобусов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" – 44 грузовика.

Чуть лучше ситуация на словацкой границе. Там очереди зафиксированы на 2 контрольно-пропускных пунктах.

Со Словацкой Республикой всего стоит 3 автобуса и 45 автомобилей:

"Малый Березный" – 35 легковых автомобилей (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 10 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

У Венгрии сейчас тоже есть очереди из легковых автомобилей и автобусов на въезд в страну. Очереди зафиксировали на 2 контрольно-пропускных пунктах.

С Республикой Венгрия всего стоят 2 автобуса и 39 легковых автомобилей:

"Тиса" – 24 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" – 15 легковых автомобилей.

Пограничники также сообщили, что очередей на румынской и молдавской границе пока не фиксировали.

В Сумской области возобновил работу КПП с Россией