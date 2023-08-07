На кордоні України станом на 21:00 неділі, 6 серпня, у чергах на КПП стоять 324 автомобілів та 48 автобусів. Прикордонники також рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
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Що відомо про черги на західному кордоні України
Наразі найбільші черги прикордонники зафіксували на кордоні з Польщею. Зокрема, у кількох контрольно-пропускних пунктах досі стоять легкові автівки й автобуси.
Так, з Республікою Польща всього стоїть 43 автобусів і 240 автомобілів:
- "Ягодин" – 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" – 40 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" – 10 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" – 20 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" – 60 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" – 110 легкових автомобілів, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" – 16 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" – 44 вантажівок.
Трохи краща ситуація на словацькому кордоні. Наразі там черги зафіксовані на 2 контрольно-пропускних пунктах.
Зі Словацькою Республікою всього стоїть 3 автобуси й 45 автомобілів:
- "Малий Березний" – 35 легкових автомобілів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" – 10 легкових автомобілів, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина наразі теж має черги з легкових автомобілів і автобусів на в'їзд до країни. Черги зафіксували на 2 контрольно-пропускних пунктах.
З Республікою Угорщина всього стоять 2 автобуси й 39 легкових автомобілів:
- "Тиса" – 24 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Лужанка" – 15 легкових автомобілів.
Прикордонники також повідомили, що черг на румунському та молдавському кордоні наразі не фіксували.
На Сумщини відновив роботу КПП з Росією
- У Мінреінтеграції 6 серпня розповіли, що роботу відновив пункт перетину "Колотилівка – Покровка". Цей КПП розташований на кордоні Сумської області з Росією.
- У міністерстві зазначили, що цей крок необхідний. Адже він дозволить нашим громадянам повернутися на контрольовану територію України.
- Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко наголосив, що все пункти пропуску на кордоні з Росією залишаються закритими. Але наші прикордонники відповідно продовжують забезпечувати повернення громадян в Україну.