Силы обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к развитию событий. Об этом сообщают в оперативном командовании "Север".

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Ситуация на приграничных территориях контролируется полностью

В приграничных регионах ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и НГУ, изменений не было. Прорывы или наступательные действия со стороны территории Беларуси и России не зафиксированы,

– говорится в сообщении.

В оперативном командовании "Север" призвали всех жителей Чернигова и области оставаться в укрытиях. Угроза еще не миновала.

Массированная атака россиян по Украине

10 октября по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты. 43 из них сбили силы ПВО. С самого утра взрывы произошли в Ровненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Одесской, Киевской области и в Киеве.

Массовые обстрелы прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что мы имеем дело с террористами, пытающимися стереть Украину с лица земли. Президент призвал украинцев беречь себя и своих родных.

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