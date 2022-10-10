Сили Оборони продовжують виконувати свої обов'язки та готові до будь-якого розвитку подій. Про це повідомляють в оперативному командуванні "Північ".

Зверніть увагу У них є 2 мішені, – Зеленський на тлі масових атак звернувся до українців із центру Києва

Ситуація на прикордонні повністю контролюється

На прикордонні регіону ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, змін не зазнала. Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано,

– мовиться в повідомленні.

В оперативному командуванні "Північ" закликали всіх жителів Чернігова та області залишатися в укриттях. Загроза ще не минула.

Масована атака росіян по Україні

10 жовтня станом на 11:34 Росія випустила по Україні 83 ракети. 43 з них збили сили ППО. З самого ранку вибухи було чутно у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Івано-Франківській, Одеській, Київській області та Києві.

Масові обстріли прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ми маємо справу з терористами, які намагаються стерти Україну з лиця землі. Президент закликав українців берегти себе та своїх рідних.

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