"Вспомни свою историю": на границе с Беларусью появились баннеры с призывом не повиноваться России

На границе с Беларусью появились баннеры с призывом не подчиняться России. Вместо этого белорусам предлагают вспомнить свою национальную историю и борьбу во время освободительной войны.

Баннеры с такими призывами появились на нескольких пунктах пропуска. Об этом сообщает 24 Канал.

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На пунктах пропуска с Беларусью появились новые баннеры

Сразу на нескольких пунктах пропуска в Волынской и Ровенской областях на границе с Беларусью появились баннеры-послания к северным соседям. Речь идет о нейтральных территориях пунктов пропуска Доманово, Вычивка и Городище.

Баннеры на границе с Беларусью: смотрите видео

Так, на плакатах украинские пограничники на родном для белорусов языке призывают их не повиноваться российскому режиму и сопротивляться. На баннерах проводится историческая параллель, как белорусы в 1920-х годах во время освободительной войны сопротивлялись советской власти.

Баннеры от украинских пограничников: смотрите видео

Справка. В ноябре – декабре 1920 года повстанцы армии Белорусской Народной Республики вели бои под Слуцком с большевистской армией. Тогда Слуцкая бригада провела несколько успешных атак против советской армии, однако силы были неравными и белорусы отступили.

Сейчас таким "огоньком надежды" для Беларуси является военизированный полк имени Кастуся Калиновского, который сейчас воюет против российской армии в Украине.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину все пункты пропуска с белорусской территорией были закрыты. Сейчас там усиленно несут службу украинские пограничники, военные и полицейские.