На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесской области, которые намеревались погрузиться в ледяную воду Тисы.

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Мужчины хотели использовать детские круги

Наряд отдела пограничной службы "Ділове" обнаружил нарушителей в момент, когда они планировали незаконно попасть в Румынию. Хотя неизвестно, чем бы все закончилось, если бы их не заметили. На улице мороз, вода Тисы ледяная, а течение мощное. При этом дно устлано каменными глыбами.

Мужчины хотели увеличить шансы на выживание, приклеив к телу детские надувные круги, а сухую одежду, личные вещи, документы и средства планировали сохранить, замотав в мусорные мешки. Для того чтобы уменьшить последствия переохлаждения, нарушители планировали обмотаться пищевой пленкой.

На нарушителей составили документы админпроизводства по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд,

– говорится в сообщении.

Сколько мужчин погибли, пытаясь сбежать из Украины через Тису

Украинским пограничникам известно более 10 случаев от 24 февраля, когда украинские мужчины погибали при попытках незаконно пересечь границу через Тису.

Этот факт был донесен до задержанных нарушителей из Одесской области. Они сказали, что не знали о роковых попытках своих предшественников.