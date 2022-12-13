На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох мешканців Одеської області, які мали намір зануритися у крижану воду Тиси.

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Чоловіки хотіли використати дитячі круги

Наряд відділу прикордонної служби "Ділове" виявив порушників у момент, коли вони планували незаконно потрапити в Румунію. Хоча невідомо, чим би все закінчилось, якби їх вчасно не помітили. На вулиці мороз, вода Тиси крижана, а течія потужна. При цьому дно встелене кам'яними брилами.

Чоловіки хотіли збільшити шанси на виживання, приклеївши до тіла дитячі надувні круги, а сухий одяг, особисті речі, документи та кошти планували зберегти, замотавши у мішки для сміття. Натомість для того, щоб зменшити наслідки переохолодження, порушники планували обмотатися харчовою плівкою.

На порушників склали документи адмінпровадження за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду,

– мовиться у повідомленні.

Скільки чоловіків загинули, намагаючись втекти з України через Тису

Українським прикордонникам відомо про більш ніж 10 випадків від 24 лютого, коли українські чоловіки гинули під час спроб незаконно перетнути кордон через Тису.

Цей факт донесли до затриманих порушників з Одещини. Вони сказали, що не знали про фатальні спроби своїх попередників.

