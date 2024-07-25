В Карпатах возле границы с Румынией найдено тело мужчины

В Карпатах нашли тело мужчины. Пограничный наряд обнаружил его во время патрулирования в горной местности.

В ГПСУ рассказали, что мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу. Для этого он выбрал один из самых сложных маршрутов.

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Медики проведут экспертизу

Удалось установить, что это гражданин Украины 1979 года рождения из города Сумы.

Тело передали медикам для экспертизы. Пограничники также напомнили, что пересечение границы в неустановленных местах незаконно и опасно для жизни.

Пограничники часто также обнаруживают тела мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией в Тисе. В частности, по состоянию на май 2024 года было известно о 25 случаях обнаружения тел на речном участке границы с Румынией.

Глубина реки Тиса на участке, которой проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, иногда достигает 5 метров глубины и 80 метров ширины.