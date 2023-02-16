Лед не выдержал вес двух вооруженных мужчин. Об этом сообщила Гомельская пограничная группа.
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Что произошло на льду
Пограничный патруль в составе лейтенанта, сержанта-контрактника и военной срочной службы выполнял задания по проверке режима государственной границы.
Маршрут проходил в районе поймы Днепра. Когда сержант-контрактник провалился под лед, офицер попытался спасти его, а другого военнослужащего отправил на сушу.
Однако, как отметили в пограничной группе, лед не выдержал вес двух вооруженных мужчин, и оба утонули.
Актуально об угрозе из Беларуси
- Россия продолжает наращивать свои силы и технику на территории Белоруссии. Следовательно, недавно стало известно, что страна-агрессорка передала ракетный комплекс "Искандер".
- Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси, ведь там нет для этого достаточных сил.
- Россияне и дальше могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. В частности, запуская смертоносные ракеты.
К слову, ранее белорусские пограничники жаловались, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских. Делают это наши бойцы вроде бы с помощью "оскорбительных жестов".