Лед не выдержал вес двух вооруженных мужчин. Об этом сообщила Гомельская пограничная группа.

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Что произошло на льду

Пограничный патруль в составе лейтенанта, сержанта-контрактника и военной срочной службы выполнял задания по проверке режима государственной границы.

Маршрут проходил в районе поймы Днепра. Когда сержант-контрактник провалился под лед, офицер попытался спасти его, а другого военнослужащего отправил на сушу.

Однако, как отметили в пограничной группе, лед не выдержал вес двух вооруженных мужчин, и оба утонули.

Актуально об угрозе из Беларуси

Россия продолжает наращивать свои силы и технику на территории Белоруссии. Следовательно, недавно стало известно, что страна-агрессорка передала ракетный комплекс "Искандер".

Однако секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сомневается, что российские войска попытаются атаковать с территории Беларуси, ведь там нет для этого достаточных сил.

Россияне и дальше могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. В частности, запуская смертоносные ракеты.

К слову, ранее белорусские пограничники жаловались, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских. Делают это наши бойцы вроде бы с помощью "оскорбительных жестов".