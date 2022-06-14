На Харьковщине из-за урагана затопило поля: уничтожены посевы подсолнечника и озимой пшеницы
Источник:"Общественное"
Недавно в Харьковской области прошел сильный ураган. В результате мощного ливня в Алексеевской сельской общине разрушена насыпная дамба, а поля затопило.
Дамба расположена между Верхним Бышкином и Алексеевкой. Об этом журналистам сообщил председатель сельского общества Анатолий Страхов.
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К счастью, среди населения травмированных нет. Но ущерб урожаю еще предстоит подсчитать.
Вода из дамбы пешком в реку, все затопило
Ущерб мы сейчас подсчитываем. Был ураган и большой ливень, рвануло дамбу на прудах, затем эта вода пошла в реку Береку. Разрушило насыпную дамбу, которая была там после подрыва моста отсыпана. Сейчас "Укравтодор" подсчитывает, потому что это их имущество. Существенный ущерб нанесен владельцу водоема,
– сказал Страхов.
Кроме этого, в результате ливня и разрушения дамбы затоплены окрестные поля и уничтожены посевы подсолнечника и озимой пшеницы.
В Украине ожидают проблемы с поставкой некоторых продуктов
В настоящее время внутреннее производство в Украине превышает потребление, поэтому дефицита продуктов в Украине не ожидается. Однако временная оккупация юга Украины и склонность населения делать запасы может привести к определенным проблемам . В частности, оккупированные Херсонская часть Запорожской областей специализируются на промышленном выращивании:
- черешни,
- перцев,
- лука,
- баклажанов,
- дынь,
- арбузов.
Но стоит заметить, что недостаток этих продуктов может быть перекрыт с помощью импортных поставок нашими партнерами и поступлением урожая на другие территории Украины. Зато фермеры Херсона и Запорожья, к сожалению, имеют другую проблему. Поскольку у них нет возможности продавать продукты в предыдущих объемах, их труд просто буквально тоннами перегнивает. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, они продают свою продукцию горожанам за бесценок.
Может возникнуть дефицит гречихи
Украинцы очень любят гречку и за год готовят примерно 140 тысяч тонн гречневой крупы . В нашей стране выращивают только половину этого количества. Остальные мы импортировали из России.
Начало полномасштабного вторжения повлияло на поставки и вскоре гречка может стать дефицитной, а цены на крупу могут стать заоблачными. Если раньше гречку можно было приобрести в любом магазине, то теперь она не везде. И цены на крупу постепенно растут. Ситуация может ухудшиться из-за ажиотажного спроса со стороны населения, что связано с желанием сделать запасы продовольствия во время военного положения.