На Харьковщине из-за урагана затопило поля: уничтожены посевы подсолнечника и озимой пшеницы

Недавно в Харьковской области прошел сильный ураган. В результате мощного ливня в Алексеевской сельской общине разрушена насыпная дамба, а поля затопило.

Дамба расположена между Верхним Бышкином и Алексеевкой. Об этом журналистам сообщил председатель сельского общества Анатолий Страхов.

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К счастью, среди населения травмированных нет. Но ущерб урожаю еще предстоит подсчитать.

Вода из дамбы пешком в реку, все затопило

Ущерб мы сейчас подсчитываем. Был ураган и большой ливень, рвануло дамбу на прудах, затем эта вода пошла в реку Береку. Разрушило насыпную дамбу, которая была там после подрыва моста отсыпана. Сейчас "Укравтодор" подсчитывает, потому что это их имущество. Существенный ущерб нанесен владельцу водоема,

– сказал Страхов.

Кроме этого, в результате ливня и разрушения дамбы затоплены окрестные поля и уничтожены посевы подсолнечника и озимой пшеницы.

В Украине ожидают проблемы с поставкой некоторых продуктов

В настоящее время внутреннее производство в Украине превышает потребление, поэтому дефицита продуктов в Украине не ожидается. Однако временная оккупация юга Украины и склонность населения делать запасы может привести к определенным проблемам . В частности, оккупированные Херсонская часть Запорожской областей специализируются на промышленном выращивании:

черешни,

перцев,

лука,

баклажанов,

дынь,

арбузов.

Но стоит заметить, что недостаток этих продуктов может быть перекрыт с помощью импортных поставок нашими партнерами и поступлением урожая на другие территории Украины. Зато фермеры Херсона и Запорожья, к сожалению, имеют другую проблему. Поскольку у них нет возможности продавать продукты в предыдущих объемах, их труд просто буквально тоннами перегнивает. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, они продают свою продукцию горожанам за бесценок.

Может возникнуть дефицит гречихи

Украинцы очень любят гречку и за год готовят примерно 140 тысяч тонн гречневой крупы . В нашей стране выращивают только половину этого количества. Остальные мы импортировали из России.

Начало полномасштабного вторжения повлияло на поставки и вскоре гречка может стать дефицитной, а цены на крупу могут стать заоблачными. Если раньше гречку можно было приобрести в любом магазине, то теперь она не везде. И цены на крупу постепенно растут. Ситуация может ухудшиться из-за ажиотажного спроса со стороны населения, что связано с желанием сделать запасы продовольствия во время военного положения.

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