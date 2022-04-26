В Харьковской области оккупанты пытают людей в концлагере

Россияне на временно захваченной части Харьковской области устроили концлагерь. Уже известно, что там незаконно содержат и пытают людей.

Речь идет об одном из объектов в оккупированном городе Волчанск. Об этом сообщили в Харьковском областном управлении прокуратуры.

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По данным следователей, пыточную обустроили в одном из местных заводов. Перед этим оккупанты похитили и вывезли в Россию оборудование этого предприятия.

Оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. Прежде всего российские захватчики заставляют сотрудничать с ними и становиться в ряды вооруженных сил России,

– отметили в прокуратуре.

Следует заметить, что от пыток страдают мирные жители. Очередное военное преступление уже начали расследовать по статье Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны. Каждому из причастных к этому и выживших оккупантов грозит до 12 лет войны.

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