Россияне сбросили авиабомбу на Харьковскую область: повреждены 9-этажка, жилые дома
Сегодня утром, 3 февраля, российские оккупационные войска нанесли удар авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Купянск Харьковской области.
О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его данным, обошлось без пострадавших.
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Враг сбросил авиабомбу на Купянск
Оккупанты ударили по городу около 06:00, предварительно, ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Тот факт, что человеческих жертв удалось избежать, является чудом, ведь враг попал в жилые кварталы. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура.
В городе повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура,
– говорится в сообщении ОВА.
Правоохранители на местах атаки фиксируют последствия военных преступлений врага.
Последствия обстрелов Харьковской области / Фото Нацполиции
Враг атакует Харьковскую область
В полиции Харьковской области сообщили, что в течение суток военные России нанесли удары по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.
"КАБами оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Повреждено складское здание и забор агропредприятия. Есть попадания на открытых территориях", – сообщили правоохранители.
Также в результате обстрелов из РСЗО "Ураган" в Купянске повреждено домовладение и складское помещение частного предприятия.
В городе Волчанск повреждены частные дома.
Под обстрелами также были: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоновое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Черное, Кисловка, Табаевка и другие населенные пункты.