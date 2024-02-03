Россияне сбросили авиабомбу на Харьковскую область: повреждены 9-этажка, жилые дома

Сегодня утром, 3 февраля, российские оккупационные войска нанесли удар авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Купянск Харьковской области.

О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его данным, обошлось без пострадавших.

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Враг сбросил авиабомбу на Купянск

Оккупанты ударили по городу около 06:00, предварительно, ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Тот факт, что человеческих жертв удалось избежать, является чудом, ведь враг попал в жилые кварталы. В результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура.

В городе повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура,

– говорится в сообщении ОВА.

Правоохранители на местах атаки фиксируют последствия военных преступлений врага.

Последствия обстрелов Харьковской области / Фото Нацполиции

Враг атакует Харьковскую область

В полиции Харьковской области сообщили, что в течение суток военные России нанесли удары по населенным пунктам Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

"КАБами оккупанты обстреляли село Ольховатка Купянского района. Повреждено складское здание и забор агропредприятия. Есть попадания на открытых территориях", – сообщили правоохранители.

Также в результате обстрелов из РСЗО "Ураган" в Купянске повреждено домовладение и складское помещение частного предприятия.

В городе Волчанск повреждены частные дома.

Под обстрелами также были: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоновое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Черное, Кисловка, Табаевка и другие населенные пункты.