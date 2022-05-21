На Харьковщине люди самостоятельно похоронили оккупантов, которые "свои" бросили просто сгнивать

Российские оккупанты оказались не готовы не только воевать, но и забирать тела своих убитых военных. Теперь эти тела создают определенные заботы украинцам.

Харьковская область является одним из мест, куда было совершено военное вторжение России. Теперь же украинские военные увольняют города и села в этом регионе. Но обнаруживают трупы российских захватчиков, которые так никто из россиян и не унес. Так что их пришлось хоронить местным жителям. Об одном из таких случаев рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Могила российских военных была обнаружена в Золочевском районе Харьковской области. Там не было никаких знаков, кроме самодельных крестов.

Полиция была вынуждена вырыть эти тела для их идентификации. А после этого передать их, согласно международным процедурам.

Правоохранители обнаружили шесть трупов. Они были в форме русской армии. Один из них – подполковник Герасимов В. С.

"Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это похоронили местные, потому что это по православному", - рассказал Сергей Болвинов.



Остатки российских кафиров, похоронивших украинцы на Харьковщине / Фото полиции Харьковщины

Когда именно и при каких условиях погибли российские кафиры – не сообщается.

Всего за 86 дней войны (по состоянию на 21 мая 2022 года) в Украине погибли около 28850 российских оккупантов. Эти данные приблизительны, ведь боевые действия еще продолжаются, и вести точную статистику при таких условиях нет возможности.

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В то же время в России не только скрывают свои потери, но и отрицают их. С первых дней войны там убеждают что "потер нет". И только официальные документы свидетельствуют, что военное руководство знает о реальном состоянии потерь. Но там не стремятся уносить тела.

При этом если проанализировать количество погибших солдат в отношении населения российских регионов , то значительное преимущество будет у Бурятии. Там 99 убитых военных на 100 тысяч населения региона. За ним следует еще один депрессивный российский регион – Тива. Там зафиксировано 87 человек на 100 тысяч населения.

"Берегут" же больше всего Москву - всего 0,23 убитых на 100 тысяч населения. А также Санкт-Петербург, где этот показатель 2 человека на 100 тысяч населения. Это объясняется тем, что в больших городах большое количество "гробов" может вызвать как минимум "беспокойство" из-за того, что "специальная военная операция идет не по плану". Это можно назвать "дискомфортом из-за похорон". А это может перерасти и в бунты. В депрессивных регионах вероятность роста недовольства количеством гробов менее вероятна. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге совсем другой порог терпимости.