На Харьковщине прогремел взрыв: тревога продолжается почти 5 часов подряд

Вечером 17 марта в Харьковской области прогремел взрыв. Тревогу объявили еще в 17:16.

О взрыве на Харьковщине СМИ написали в 21:34. Что уже известно, пишет 24 Канал.

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Обратим внимание, что на момент взрыва в Харьковской области была воздушная тревога, связанная с атакой "Шахедами". А уже в 21:51 в области объявили отбой воздушной тревоги. Поэтому, жители, которые находились в укрытиях, имели возможность их покинуть.

Что предшествовало взрывам на Харьковщине

Первое сообщение, которое касалось дронов-камикадзе, которые летели на Харьковщине, появилось в 18:42 в Воздушных силах ВСУ. В нем отметили, что еще одна группа дронов-камикадзе движется с севера в направлении Харькова.

Затем было еще сообщение о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Сумской областях. Его опубликовали в 20:37. Больше никаких сообщений, которые бы касались угрозы для жителей Харьковской области, от Воздушных сил не поступало.

Заметим, что вечером 17 марта российские военные запустили немало дронов-камикадзе, которые разлетелись чуть ли не по всей территории Украины. По состоянию на 22:10 воздушная тревога сохраняется в Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Одесской и Херсонской областях.

Дроны-камикадзе все еще летают. Поэтому важно не игнорировать воздушную тревогу. Если в вашем регионе предупреждают об угрозе атаки "Шахедами" – немедленно же отправляйтесь в укрытие. Помните, что угрожают как сами БПЛА, так и их обломки. Поэтому очень важно не покидать безопасных мест до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

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