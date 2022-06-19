На Харьковщине усложнилась ситуация, россияне снова хотят сделать город прифронтовым, – МВД

Россияне решили возобновить обстрелы Харькова и штурмовые действия на территории области. Враг хочет атаковать Донбасс еще с одного направления и расширить оккупированные территории.

Харьков сильно пострадал от обстрелов российских кафиров, враг продолжает свои атаки. Российские кафиры мечтают удержать направление и продолжать активные боевые действия.

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Враг хочет снова превратить Харьков в прифронтовый город

Как сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, ситуация на фронте очень сложная, особенно на Северодонецком направлении. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его словам, ВСУ удается контролировать оборону по всем направлениям и не давать врагу продвигаться. Сейчас можно утверждать, что враг не имеет успеха ни на одном из приоритетных для него направлений.

Ночью россияне в очередной раз пытались выйти на трассу Бахмут – Лисичанск, но ВСУ удалось отразить вражескую атаку. В самом Северодонецке у россиян особых прорывов тоже нет.

Сложная ситуация и на севере Харьковской области. Россияне пытаются приблизиться к Харькову, снова превращать его в прифронтовый город и производить обстрелы гражданской инфраструктуры и населения.

– рассказал Денисенко.

Также он добавил, что взрывы над Киевщиной спровоцированы работой ПВО. Вражеские снаряды удалось сбить и помешать им нанести удар по целям.

Ситуация на фронте: коротко о последних новостях

Из-за возобновления обстрелов Харькова мэр города Игорь Терехов решил перенести свою поездку в Мадрид. В столице Испании он должен был встретиться с архитектором лордом Норманом Фостером и работать над новым генеральным планом города.

ВСУ удалось уничтожить командно-разведывательный пункт врага. Точных данных о потерях врага нет, но по приблизительным подсчетам в таких пунктах работают 200 – 300 человек, а командует ими как минимум полковник. Туда стекается вся информация от разведки, которая после обработки и анализа передается в штаб. Тела россиян обгорели установить их личности невозможно.

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