На Харьковщине в боях возле Цуповки и Дементиевки ВСУ нанесли оккупантам значительные потери

Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине. Однако наши защитники эффективно сдерживают врага, нанося потери.

По актуальной информации от Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 25 июля, наши бойцы сдержали врага на Харьковщине.

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Где оккупанты получили отпор

В результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементьевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери. В то же время противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку:

Харькова,

Удов,

Верхнего Салтова,

Малиновки,

Борщевой и многих других населенных пунктов.

Нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки.

Какая сейчас ситуация в Харькове

Оккупанты почти ежедневно цинично обстреливают Харьков и область. Так, российские оккупанты ночью 25 июля масштабно обстреляли Чугуев на Харьковщине.

Местные рассказывают, что с 3 до 4 утра было около 12 "прилетов" в Чугуеве. Спасатели уже достали 4 человек из-под завала, еще 3 ищут – мужчину и 2 женщины.

В результате обстрела пострадал не только Дом культуры, но и другая гражданская инфраструктура, в частности:

школа, в которой на момент обстрела никого не было;

здание, в котором располагалась библиотека и спортивный зал;

жилые дома;

также известно, что снаряды попали по открытой территории.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов сообщил, что по предварительным данным полицейских, российские войска открыли огонь из зенитно-ракетных комплексов С-300. Такими же ракетами враг обстреливает Николаев.

Последствия обстрела оккупантами дома в Харькове: смотрите видео