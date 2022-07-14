СБУ задержала расхитителя недр, нанесшего ущерб на 1 миллиард гривен

Правоохранители задержали организатора преступной группировки, разграбившей недра на Харьковщине. Это нанесло ущерб государству в размере 1 миллиарда гривен.

Лидер преступной группировки почти пол года скрывался от стражей порядка. Тогда он был заподозрен в организации нелегальной добычи строительного песка в промышленных масштабах. Об этом сообщают в СБУ 14 июля.

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Почти 1 миллиард убытков

По выводам экспертизы, его незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету и природоохранному фонду государства в размере почти 1 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

СБУ ликвидировала преступную группу еще в начале 2022 года. Злоумышленники обустроили нелегальные карьеры на территории Роганской объединенной территориальной общины. Оттуда они вывозили песок в промышленных масштабах. Также нарушители наладили подпольную добычу полезных ископаемых в Харьковской области.

Тогда правоохранители задержали только нескольких злоумышленников

Правоохранителям тогда удалось задержать троих участников незаконного бизнеса. Однако главный организатор скрывался от следствия и был объявлен в общегосударственный розыск.

Сейчас ему объявили о подозрении в совершении преступления. Впоследствии изберут меру пресечения. Предварительно это содержание под стражей.

Выяснилось, что злоумышленник входил в ближайшее окружение покойного криминального авторитета "Князя". Его группировка причастна к умышленным убийствам, рейдерству и похищению людей в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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