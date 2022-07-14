Лідер злочинного угруповання майже пів року переховувався від правоохоронців. Тоді його запідозрили в організації нелегального видобутку будівельного піску у промислових масштабах. Про це повідомляють в СБУ 14 липня.

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Майже 1 мільярд збитків

За висновками експертизи, його незаконна діяльність завдала збитків бюджету та природоохоронному фонду держави у розмірі майже 1 мільярд гривень,

– мовиться в повідомленні.

СБУ ліквідувала злочинну групу ще на початку 2022 року. Зловмисники облаштували нелегальні кар'єри на території Роганської об’єднаної територіальної громади. Звідти вони вивозили пісок у промислових масштабах. Також порушники налагодили підпільний видобуток корисних копалин у Харківській області.

Тоді правоохоронці затримали лише кількох зловмисників

Правоохоронцям тоді вдалося затримали трьох учасників незаконного бізнесу. Проте головний організатор переховувався від слідства і був оголошений у загальнодержавний розшук.

Зараз йому оголосили про підозру у вчиненні злочину. Згодом оберуть запобіжний захід. Попередньо, це утримування під вартою.

З'ясувалося, що зловмисник входив до найближчого оточення покійного кримінального авторитета "Князя". Його угруповання причетне до умисних вбивств, рейдерства і викрадення людей у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

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