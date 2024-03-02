На Харьковщине заметили разведывательный БПЛА: предупреждали о работе ПВО
2 марта 2024, 21:17Читати новину українською
В Харьковской области заметили разведывательный дрон. Воздушные силы ВСУ предупредили, что может работать противовоздушная оборона.
Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:10 2 марта 2024 года. Перед этим об опасности в регионе объявляли ориентировочно с 18:41 по 18:57 2 марта, однако взрывов, к счастью, не было.
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Какая ситуация на Харьковщине
Воздушная тревога в Харьковской области связана с разведывательным БпЛА над городом (тип не определен),
– предупредили военные.
Они добавили, что по вражескому дрону может работать противовоздушная оборона.
Уже ориентировочно в 21:31 2 марта угроза в регионе прошла.
Россия атаковала Украину в ночь на 2 марта
- В ночь на 2 марта ВСУ уничтожили 14 из 17 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Также Россия ударила тремя управляемыми авиационными ракетами Х-5/Х-35 с временно оккупированной территории Херсонской и Донецкой областей.
- К сожалению, в результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие. В частности, Россия атаковала Одессу дроном-камикадзе типа "Шахед". Враги попали в жилую девятиэтажку и уничтожили 18 квартир. К сожалению, спасатели сообщили о 8 жертвах, из которых двое – маленькие дети.
- В Харькове враги ударили по жилой инфраструктуре Шевченковского района. Там вспыхнул пожар, который ликвидировали. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два авто сгорели дотла, повреждены гаражи. К счастью, люди не пострадали.