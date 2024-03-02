На Харьковщине заметили разведывательный БПЛА: предупреждали о работе ПВО

В Харьковской области заметили разведывательный дрон. Воздушные силы ВСУ предупредили, что может работать противовоздушная оборона.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:10 2 марта 2024 года. Перед этим об опасности в регионе объявляли ориентировочно с 18:41 по 18:57 2 марта, однако взрывов, к счастью, не было.

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Какая ситуация на Харьковщине

Воздушная тревога в Харьковской области связана с разведывательным БпЛА над городом (тип не определен),

– предупредили военные.

Они добавили, что по вражескому дрону может работать противовоздушная оборона.

Уже ориентировочно в 21:31 2 марта угроза в регионе прошла.

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