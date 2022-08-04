На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились там

Силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны противника в Харьковском направлении. Нашим бойцам удалось успешно закрепиться там.

Радостную новость сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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Он рассказал, что на Харьковском направлении противник не ведет активных боевых действий, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары.

Какая обстановка по другим направлениям

На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает производить обстрелы, применяя различные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. За неделю зафиксировали один ракетный обстрел.

противник продолжает производить обстрелы, применяя различные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. За неделю зафиксировали один ракетный обстрел. Вероятность наступления с территории беларуси остается низкой. Однако сохраняется угроза ракетных обстрелов.

россияне усиливают позиции в Херсонской области

В то же время продолжается заметное усиление позиций противника на захваченных территориях. В северо-восточные районы Херсона враг стянул большое количество вооружения и военной техники.

Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубь нашей обороны, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдарма и перейти к обороне.

– заявил Громов.

Вместе с тем, россия продолжает использовать «сирийский» опыт – тотально уничтожает гражданскую инфраструктуру и мирное население путем нанесения ракетно-авиационных ударов.

Пополнение сил и средств россия осуществляет через Керченский мост и территорию Крыма. Также полуостров используется как плацдарм для личного состава и вооружения. Отмечается перебазировка армейской авиации Восточного военного округа на территорию Крыма.

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