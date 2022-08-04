Радісну новину повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Важливо У Зеленського закликали надати Україні ракети ATACMS, які стріляють на 300 кілометрів

Він розповів, що на Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається втримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів.

Яка обстановка на інших напрямках

На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень зафіксували один ракетний обстріл.

противник продовжує здійснювати обстріли, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилась з 50 до 39. За тиждень зафіксували один ракетний обстріл. Ймовірність наступу з території білорусі залишається низькою. Однак, зберігається загроза ракетних обстрілів.

росіяни посилюють позиції на Херсонщині

Натомість продовжується помітне посилення позицій противника на захоплених територіях. До північно-східних регіонів Херсона ворог стягнув велику кількість озброєння та військової техніки.

Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глиб нашої оборони, щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдарму та перейти до оборони,

– заявив Громов.

Разом з тим росія продовжує використовувати «сирійський» досвід – тотально знищує цивільну інфраструктуру та мирне населення шляхом завдання ракетно-авіаційних ударів.

Поповнення сил та засобів росія здійснює через Керченський міст та територію Криму. Також півострів використовується як плацдарм для особового складу та озброєння. Відмічається перебазування армійської авіації Східного військового округу на територію Криму.

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