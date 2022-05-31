На Херсонщине и Харьковщине у ВСУ есть успехи, в Запорожье сдерживают оккупантов, – Зеленский
31 мая 2022 , 22:42Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский сообщил, что у украинских защитников и защитниц есть успехи на Херсонщине и Харьковщине. Кроме того, нашим воинам удается сдерживать неприятеля на Запорожье.
Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость.
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