На Херсонщине и Николаевщине ситуация напряженная: в ВСУ рассказали о подступах и атаках россиян

Украинские защитники продолжают героическую оборону нашей земли от россиян. Враг не придерживается никаких договоренностей и обстреливает мирных жителей и эвакуационные колонны.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ситуация в Николаевской и Херсонской областях остается очень напряженной. Враг атакует не только позиции ВСУ, но и мирных жителей, желающих попасть в безопасное место.

Читайте также Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие, – Зеленский обратился к украинцам

Обстрел зеленого коридора

В четверг, 21 апреля, планировалось организовать зеленый коридор из оккупированных сел Днепропетровской и Херсонской областей. Из-за оккупантов план не сработал.

Враг совершил обстрел эвакуационной колонны, а затем остановил ее на блокпосту. Эвакуационные машины вынуждены были развернуться, доставить людей в безопасное место не удалось.

Смотрите по теме – 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье