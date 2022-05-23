На Херсонщине и Запорожье кафиры создали 19 так называемых "комендатур"
23 мая 2022 , 19:01Читати новину українською
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне создали 19 так называемых "комендатур".
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на 18:00.
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Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей кафиры создали 19 так называемых "комендатур",
– говорится в своде.