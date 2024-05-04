Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что такие коварные обстрелы случаются довольно часто. Оккупанты атакуют не только грузовики, но и гражданский транспорт.
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Как Россия терроризирует херсонцев
Хлань сообщил, что россияне контролируют беспилотниками дорогу из Херсона в Берислав. Автодорогой невозможно пользоваться, даже проезд на некоторых участках закрыт. Ведь оккупанты сбрасывают взрывчатку с БПЛА прямо на гражданский транспорт.
В населенных пунктах Дарьевка, Веселое и Казацкое, расположенных неподалеку трассы, также сложно передвигаться. Российские беспилотники постоянно находятся в воздухе. Часто атакуют людей, которые едут на велосипедах или автомобилях по сельским улицам.
Грузовики – вообще цель для оккупантов. По их логике, они перевозят оружие, поэтому пытаются попасть в любой,
– сказал Сергей Хлань.
Где расположена трасса Херсон – Берислав: смотрите на карте
Однако нужно понимать, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть определенные проблемы с питьевой водой в населенных пунктах, которые расположены вдоль побережья Днепра, а особенно Бериславского района. Там уровень воды существенно упал, поэтому людей пытаются обеспечить жидкостью.
Оккупанты бьют не только по машинам, но и попадают в гуманитарные хабы, которые помогают людям в населенных пунктах, находящихся под постоянными обстрелами. В некоторых селах невозможно восстановить электроснабжение, поскольку атаки не прекращаются и даже ремонтные бригады туда не могут доехать.
Какова ситуация в Херсонской области
- Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские войска безрезультатно пытались взять под контроль остров Нестрига и Крынки.
- Оккупанты продолжают атаковать область ежедневно, увеличивая сокрушительность ударов. Враг целится по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, приводя к уничтожению газопроводов и источников электроэнергии.
- В конце апреля россияне нанесли ракетный удар по Херсону, а также авиационный удар КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам. В результате ударов повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов.