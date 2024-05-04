Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, что такие коварные обстрелы случаются довольно часто. Оккупанты атакуют не только грузовики, но и гражданский транспорт.

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Хлань сообщил, что россияне контролируют беспилотниками дорогу из Херсона в Берислав. Автодорогой невозможно пользоваться, даже проезд на некоторых участках закрыт. Ведь оккупанты сбрасывают взрывчатку с БПЛА прямо на гражданский транспорт.

В населенных пунктах Дарьевка, Веселое и Казацкое, расположенных неподалеку трассы, также сложно передвигаться. Российские беспилотники постоянно находятся в воздухе. Часто атакуют людей, которые едут на велосипедах или автомобилях по сельским улицам.

Грузовики – вообще цель для оккупантов. По их логике, они перевозят оружие, поэтому пытаются попасть в любой,

– сказал Сергей Хлань.

Где расположена трасса Херсон – Берислав: смотрите на карте

Однако нужно понимать, что в результате подрыва Каховской ГЭС есть определенные проблемы с питьевой водой в населенных пунктах, которые расположены вдоль побережья Днепра, а особенно Бериславского района. Там уровень воды существенно упал, поэтому людей пытаются обеспечить жидкостью.

Оккупанты бьют не только по машинам, но и попадают в гуманитарные хабы, которые помогают людям в населенных пунктах, находящихся под постоянными обстрелами. В некоторых селах невозможно восстановить электроснабжение, поскольку атаки не прекращаются и даже ремонтные бригады туда не могут доехать.

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